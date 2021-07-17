Ти Джей Диллашоу: «Стерлинг был сломан уже после первого раунда с Яном»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу оценил выступление Алджамейна Стерлинга в поединке с Петром Яном.

«У Стерлинга, по большому счету, нет ударки, — сказал Диллашоу на подкасте «Food Truck Diaries». — У него есть только кики, но нет уверенности в руках. А как ты переведешь человека, если у тебя вообще нет бокса? Он будет знать, что ты идешь в проход. Если у тебя нет угрозы в руках, если ты не можешь зарядить нормальный панч, тебе тяжело будет переводить»

Бывший чемпион объяснил, почему уважает российского бойца.

«Я считаю, Стерлинг был сломан после первого раунда, потому что понял, что перевести Яна не получится. А после боя он вел себя, как маленькая сучка. Сначала бросил пояс, а потом фоткался с ним с друзьями. Ян жесткий. В нем чувствуется сила. То, как он тренируется, то как он ведет себя в боях... Я уважаю его как соперника, уважаю Кори Сэндхэгена, с которым мне драться через 9 дней. Я должен испытывать уважение, чтобы снести его. И я снесу его и потом верну себе пояс», — заявил Диллашоу.

Петр Ян в марте этого года проиграл пояс Алджамейну Стерлингу дисквалификацией за удар запрещенным коленом в голову. Ти Джей Диллашоу 24 июля подерется с Кори Сэндхэгеном на UFC Vegas 32.