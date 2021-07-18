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Хабиб поддержал Махачева перед поединком с Мойзесом

02:13
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в Instagram перед боем Ислама Махачева против Тьяго Мойзеса.

«Очень и очень долгий путь пройден, я даже не знаю как это все тут описать, просто те, кто видел, они знают. Примерно через 5 часов наш выход. Пусть Всевышний поможет тебе, Брат, и убережет от всего плохого», — написал Хабиб.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

В ночь на 18 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31.

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Сергей Разин все материалы автора

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