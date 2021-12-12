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Чарльз Оливейра — Дастин Порье: прямая трансляция боя UFC 269

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Чарльз Оливейра и Дастин Порье. Фото Instagram
Чарльз Оливейра и Дастин Порье. Фото Instagram
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В ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе (США) в главном событии турнира UFC 269 бразилец Чарльз Оливейра проведет бой с американцем Дастином Порье.

Поединок начнется примерно в 08.00 по московскому времени. «СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию боя Оливейра — Порье.

Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на канале РЕН ТВ. Она начнется в 07.00. Поединок также можно будет смотреть на видеосервисах UFC TV (Wink), UFC Fight Pass и More TV.

На счету 32-летнего Порье в ММА 28 побед, 6 поражений и один бой был признан несостоявшимся. У 32-летнего Оливейры — 31 победа, 8 поражений и один поединок без результата.

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