Артем Тарасов победил основателя проекта «Лев Против»
11 декабря, 23:30
На площадке промоушена поп-ММА «Наше Дело» прошел бой популярного блогера Артема Тарасова и Михаила Лазутина — основателя проекта «Лев против».
В первом раунде блогер послал лидера «Лев Против» в нокдаун, но соперник поднялся и заявил рефери, что продолжит бой.
В итоге, бойцы провели все отведенных три раунда. После шести минут боя судья присудил победу Тарасову.
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