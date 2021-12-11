Артем Тарасов победил основателя проекта «Лев Против»

На площадке промоушена поп-ММА «Наше Дело» прошел бой популярного блогера Артема Тарасова и Михаила Лазутина — основателя проекта «Лев против».

В первом раунде блогер послал лидера «Лев Против» в нокдаун, но соперник поднялся и заявил рефери, что продолжит бой.

В итоге, бойцы провели все отведенных три раунда. После шести минут боя судья присудил победу Тарасову.