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Артем Тарасов победил основателя проекта «Лев Против»

11 декабря, 23:30
Артем Тарасов и Михаил Лазутин. Фото Instagram
Артем Тарасов и Михаил Лазутин. Фото Instagram
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На площадке промоушена поп-ММА «Наше Дело» прошел бой популярного блогера Артема Тарасова и Михаила Лазутина — основателя проекта «Лев против».

В первом раунде блогер послал лидера «Лев Против» в нокдаун, но соперник поднялся и заявил рефери, что продолжит бой.

В итоге, бойцы провели все отведенных три раунда. После шести минут боя судья присудил победу Тарасову.

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