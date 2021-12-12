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Сборная России взяла 108 медалей на чемпионате и первенстве мира по тайскому боксу в Бангкоке

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Российская сборная по тайскому боксу завоевала 108 медалей на чемпионате и первенстве мира по тайскому боксу в Бангкоке.

Спортсмены выступали под флагом олимпийского комитета — после признания муай-тай МОК на команду автоматически стало распространяться решение CAS о запрете использовать российский флаг.

В итоге, вместо российского флага и гимна спортсмены выходили под лого российского олимпийского комитета, с аббревиатурой RMF (международное название Федерации тайского бокса-муайтай России) и песню «Герои спорта».

Чемпионами мира стали:

48 кг Татьяна Петрова

63,5 кг Светлана Винникова

75 кг Ольга Павлова

75+ Ирина Ларионова

48 кг Ренат Сулейманов

54 кг Асланбек Зикрьеев

60 кг Гусейн Алиев

86 кг Гаджи Меджидов

91+ Иван Петренко

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