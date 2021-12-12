Сборная России взяла 108 медалей на чемпионате и первенстве мира по тайскому боксу в Бангкоке
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Российская сборная по тайскому боксу завоевала 108 медалей на чемпионате и первенстве мира по тайскому боксу в Бангкоке.
Спортсмены выступали под флагом олимпийского комитета — после признания муай-тай МОК на команду автоматически стало распространяться решение CAS о запрете использовать российский флаг.
В итоге, вместо российского флага и гимна спортсмены выходили под лого российского олимпийского комитета, с аббревиатурой RMF (международное название Федерации тайского бокса-муайтай России) и песню «Герои спорта».
Чемпионами мира стали:
48 кг Татьяна Петрова
63,5 кг Светлана Винникова
75 кг Ольга Павлова
75+ Ирина Ларионова
48 кг Ренат Сулейманов
54 кг Асланбек Зикрьеев
60 кг Гусейн Алиев
86 кг Гаджи Меджидов
91+ Иван Петренко
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