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Хасан Магомедшарипов прокомментировал слухи о возвращении своего брата Забита в спорт

Ана Горшкова
Корреспондент

Российский боец Хасан Магомедшарипов рассказал о том, чем занимается его старший брат Забит Магомедшарипов после завершения спортивной карьеры.

Ранее Забит опубликовал в социальных сетях фотографию в боксерских перчатках на ринге с подписью: «Думаю, пора начинать»

«Забит хорошо поживает. Он сейчас душевный парень. Занимается брендом одежды. Ездит на отдых, охоту, катается на лошадях. Не хочет никакого отношения к спорту иметь. Вряд ли будет кого-то секундировать даже, полностью решил отойти. Вряд ли мы его увидим где-то. Я в их дела не лезу. В плане спорта с Забитом я вообще не разговариваю. О доме, природе мы разговариваем. Не видел еще человека, который смог бы подобрать ключи к нему», — приводит слова Магомедшарипова MMA.Metaratings.ru.

За свою профессиональную карьеру в ММА Забит одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Свой последний поединок он провел на турнире UFC Fight Night 163, где одержал победу единогласным решением судей над Келвином Каттаром.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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Забит Магомедшарипов
Хасан Магомедшарипов
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