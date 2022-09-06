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6 сентября, 22:02

Царукян бросил вызов популярному британскому бойцу Пимблетту

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Топовый легковес UFC Арман Царукян бросил вызов британскому проспекту Пэдди Пимблетту.

«Я хочу драться с Пэдди Пимблеттом. Я думаю, ты отлично стартовал в UFC, и теперь пришло время подняться на новый уровень. Что ты думаешь о противостоянии за место в топ-10? Ты готов к большому бою или нет?», — написал Царукян в соцсетях.

Царукян в настоящее время занимает 10-е место в рейтинге легковесов UFC, в то время как Пимблетт еще не входит в топ-15.

На счету Царукяна 18 побед и 3 поражения, у Пимблетта — 19 побед и 3 поражения.

Пэдди Пимблетт
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