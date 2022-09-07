Бразильский средневес UFC Пауло Коста прокомментировал потасовку с бойцом из Швеции Хамзатом Чимаевым.

«Я встретил там Чимаева, и, черт возьми, он был напуган, — сказал Коста на видео, опубликованном на своем YouTube-канале. — Парень стоял там и застыл. Он замер. На самом деле, я не был удивлен. Как я уже говорил, он — чеченский кекс, который ругается с маленькими парнями, а не с такими большими, как я».

«Он позвал меня поговорить, и я пошел туда, я столкнулся с ним лицом к лицу. Он сказал: «Эй, Боррачинья, зачем ты говоришь обо мне?» Я сказал: «Чувак, что я говорил о тебе? Ты хочешь драться со мной?» Он сказал: «Нет, нет — я хочу знать, зачем говоришь обо мне». Я сказал: «Чувак, я хочу подраться с тобой. Если ты победишь Нейта Диаса, я хочу драться с тобой», — и он замер. Он сказал: «Хорошо, тогда давай сразимся сейчас». Вся его команда встала посередине между мной и ним. Чувак, этот парень напуган. Он чертовски напуган».

«Просто чтобы ты знал, Чимаев, мне не нужно, чтобы со мной была меня окружала толпа ребят. Я — армия из одного человека. Я иду один, и я могу победить тебя в одиночку лишь одной рукой».

На счету Косты 14 побед и 2 поражения. В августе на UFC 280 бразилец единогласным решением судей выиграл у Люка Рокхолда.