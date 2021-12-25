Бывший вице-президент Affliction рассказал, как Александр Емельяненко пытался украсть у него часы

Экс-президент промоушена Affliction Том Атенсио поделился историей, как Александр Емельяненко во время его пребывания в Санкт-Петербурге предпринял попытку украсть у него наручные часы.

«Я был в России, Санкт-Петербург, — рассказал Атенсион на Youtube-канале «Lytes Out Podcast». — Там у них есть место, корабль «Летучий Голландец» — точная реплика судна 18 века. Это заведение с ресторанами, совсем неподалеку от Эрмитажа. В нем, по-моему, три ресторана, два ночных клуба, зал, несколько спальных мест. Ты заходишь, и там крутятся на шесте длинноногие девушки. Одна девушка с татуировками бульдога играла на саксофоне. В общем, место мечты для мужчины. Я хорошо проводил время и собрался идти в туалет. А туалет там был на самом дне корабля, нужно было спускаться вниз по лестнице.

Я спустился, сходил, поднимаюсь по лестнице — и вижу, как навстречу мне спускается Алекс. Вы хоть раз видели его вживую? Он крупный парень. Обычно я никогда не навязываюсь, но тут я сам протянул руку: «Алекс, я Том из Affliction». Он, конечно, не знал, кто я такой, но пожал мне руку. И когда он ее жал, в то же самое время он начал расстегивать ремешок на моих часах! Он начал стягивать с меня часы! Я закричал «Нет!», резко их схватил и побежал наверх. Я был в потерянном, возбужденном состоянии. «Неужели он правда пытался украсть мои часы? Это какая-то шутка». Он стягивал их с этим русским непроницаемым лицом, как у Федора.

Я возвращаюсь к барной стойке, и вскоре туда подсаживается сам Алекс. Он говорит мне через какого-то человека, который взялся переводить, что ему понравилась моя футболка, и предлагает мне обменяться футболками. А у него была обтягивающая белая майка с логотипом К-1, по-моему. Она, кстати, и сейчас у меня где-то лежит. Он снял ее с себя, и я снял свою. Надел его майку, а она была вся мокрая от пота. Это было отвратительно, честно говоря. Вот такая история — я впервые встретил Алекса Емельяненко, и он попытался стащить мои часы. Хотя я отлично провел время в России, пусть там и происходили сюрреалистичные вещи..."

Affliction — американский промоушен, запущенный компанией одежды Affliction Clothing в 2008 году. Организация провела два турнира и в июле 2009-го прекратила свое существование.