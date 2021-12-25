Вагабов: «Я не раскручивал бой с Дациком через тюрьму. Хотел, чтобы он сказал: «Извини, не обессудь»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов заявил, что затрагивал тюремное прошлое Вячеслава Дацика не ради раскрутки их возможного боя, а чтобы Рыжий Тарзан извинился за свои поступки.

«Во-первых, я бой намеренно не раскручивал, тем более через места не столь отдаленные, — сказал Вагабов «СЭ». — Я намеренно это не делал. Просто сказал, какая была правда. Обычная бытовая правда — то, что было, и о чем все молчат.

Все говорят, какой он [Дацик] хороший. Не то чтобы много, есть очень хорошие ребята, кого хают в интернете, в спорте, в комментариях, в жизни за спиной могут что-то сказать. А ребята на самом деле достойные. Это происходит только потому, что они не играют в Instagram красивыми моментами из жизни, не выставляют детей, вкусную еду и так далее.

Здесь реальная история человека, которая довела до беды многих таких же людей, как и мы все. Все об этом молчат, и он тоже хочет забыть. Я просто хотел, чтобы он хотя бы сказал: «Извини, не обессудь», говоря по-уличному. Любой человек ошибается и любой может исправиться. А так специально я этот бой не раскручивал через тюрьму».

Сегодня, 25 декабря, в главном событии турнира лиги «Правда» Вагабов встретится с Дамилом Шарафутдиновым, который является спарринг-партнером Дацика. Поединок пройдет по правилам бокса.