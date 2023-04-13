Бывший тренер Павловича считает, что Блейдс будет первой реальной проверкой для бойца в UFC

Российский тренер Артем Бэра, который раньше работал с тяжеловесом Сергеем Павловичем, поделился ожиданиями от поединка российского бойца с американцем Кертисом Блейдсом.

«Я не считаю, что у Блейдса есть только шанс на лаки-панч. Он неплохо подтянул свою ударку и умеет использовать дистанцию, работает передней рукой и старается читать противников. Конечно, ошибки у него присутствуют, такие как например возврат рук по неправильной траектории и так далее... Надеюсь, Сергей использует эти ошибки против него самого. Предполагаю, у Блейдса есть страх снова улететь в нокаут, такое часто встречается у бойцов, которые отправляются в глубокий сон. Тут нужна работа со специалистами, если он ее не проделывал то в бою будет видна боязнь и чрезмерная осторожность. При первой возможности он пойдет бороться, так как понимает силу удара Сергея. Не вижу сходства Блейдса с предыдущими оппонентами Павловича. Не считаю, что Деррик Льюис или Тай Туиваса были реальными проверками для Сергея. Блэйдс момент будет настоящей проверкой. Сергей одержит яркую победу, этот бой действительно стоит внимания», — приводит слова Бэры MMA.Metaratings.ru.

Сергей Павлович 22 апреля в Лас-Вегасе проведет поединок против Кертиса Блейдса. Сергей в декабре прошлого года нокаутом в первом раунде одержал победу над Таем Туивасой. В активе россиянина 17 побед и одно поражение.