Бывший тренер Нганну: «Я удивлен, что Франсис ушел из UFC»

Фернанд Лопес, тренер Сирила Гана (11-1) уверен, что француз в случае победы над бывшим чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом (26-1), станет лицом смешанных единоборств.

«Сирил подерется с одним из величайших бойцов в истории, — сказал Лопес Sports Illustrated. — Плюс на кону будет стоять титул чемпиона. Я, как его тренер, очень доволен развитием событий. У него есть шанс стать чемпионом, и я им горжусь. Сирил — мастеровитый парень. Если он победит, то станет лицом смешанных единоборств».

Также Лопес заявил, что удивлен уходом экс-чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) из UFC.

«Я удивлен, что он ушел из UFC, — отметил Лопес. — Надеюсь, он добьется успеха в боксе или в другой лиге. Я просто надеюсь, что Франсис обретет счастье. Это самое главное. Я желаю ему всего наилучшего».

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.