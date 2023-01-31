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Сегодня, 11:56

Хорхе Масвидаль рассказал, почему Макгрегор отказывается с ним драться

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-16) считает, что экс-чемпион в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) опасается его габаритов, скорости и силы.

«Я хочу подраться с Конором, но он этого не хочет. Каждый раз, когда UFC поднимает этот вопрос, он отказывается говорить. Я не знаю, почему. Мне кажется, он думает, что я физически больше него, быстрее и сильнее. Я с этим согласен. Стилистически это ужасный для него бой. Я сделал бы все, чтобы выбить из него все дерьмо», — сказал Масвидаль на The MMA Hour.

Масвидаль подерется с Гилбертом Бернсом (21-5) 8 апреля на UFC 287 в Нью-Йорке, США.

Конор Макгрегор
Хорхе Масвидаль
UFC
ММА
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