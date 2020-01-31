Бывший тренер Макгрегора осужден за непреднамеренное убийство

Ирландец Джонатан Дарган был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения. Приговор был вынесен через четыре года после смерти 56-летнего Патрика Маллалли.

В 2016 году Маллалли и его коллега Шейн Каннингем проходили мимо пьяного Даргана и его подруги, которые спорили. Они решили вмешаться в ситуацию, после чего первый получил несколько ударов от тренера клуба Straight Blast Gym (SBG), после чего сломалась челюсть и скула, а при падении он ударился головой. У него была выявлена черепно-мозговая травма и субдуральное кровотечение. На следующий день Маллалли умер.

Свидетель по делу, коим оказался проходящий мимо велосипедист, сказал присяжным, что, когда он остановился Дарган сказал ему идти заниматься своими делами и пригрозил убить или впечатать голову в землю.

Напомним, Дарган работал с такими известными бойцами, как Конор Макгрегор, Артем Лобов, Питер Куилли.