Рафаэль дос Аньос впервые сделал заявление после поражения Физиеву

37-летний бразильский легковес Рафаэль дос Аньос (31-14) прокомментировал свое выступление против Рафаэля Физиева (12-1) на UFC on ESPN 39, назвав азербайджанского бойца тяжелым оппонентом.

«Физиев выиграл честно и справедливо, — сказал бразилец в интервью ESPN. — Он жесткий оппонент. Я ожидал, что он будет хорош. Парни из восточной Европы всегда круто дерутся, и я понимал, что это тяжелый бой.

Я немного удивился, когда он выбрался из-под тейкдауна, но я уложил его в четвертом раунде, и я думаю, что к пятому раунду я немного был впереди. Он казался уставшим, но у него были тяжелые удары, и мне следовало было быть более осторожным в начале пятого раунда».

Физиев победил дос Аньоса техническим нокаутом в пятом раунде 10 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.