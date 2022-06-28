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Майкл Чендлер назвал любимый момент с участием Хабиба

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator, а ныне 5-й номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) признался, что последний бой бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) против Джастина Гэтжи (23-4) является его любимым моментом с участием российского бойца.

«Мой любимый момент с участием Хабиба — это его последний поединок. Было полнейшей неожиданностью услышать, что он завершает карьеру. Никто этого не знал. И никто не поверил, что это действительно произошло», — сказал Чендлер на YouTube-канале UFC.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Майкл Чендлер
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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