Петр Ян рассказал, когда он будет готов вернуться в клетку для боя с Марлоном Верой

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-3) обратился к эквадорскому бойцу легчайшего веса Марлону Вере (19-7), заявив, что если тот хочет с ним драться, то должен подождать до осени.

«Если ты хочешь драться с лучшими, то тебе придется подождать до сентября или октября, — написал Ян в Twitter. — Но если ты хочешь быть су**** UFC и попасть на турнир в августе, то можешь отвалить и не тратить мое время».

Ранее Вера сообщил, что готов подраться с россиянином на турнире, который запланирован на 13 августа в Лас-Вегасе.

Вера находится на пятой строчке рейтинга UFC в легчайшем весе и идет на серии из трех побед. В последнем бою Вера победил Роба Фонта (19-6) единогласным решением судей 30 апреля в главном событии вечера на UFC on ESPN 35. Поединок состоялся в Лас-Вегасе, США.

Ян в прошлом бою проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.