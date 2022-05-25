Штырков: «Огорчает, что молодежи не интересен спорт. Людям нужны грязь и хайп»

Российский боец ММА Иван Штырков рассказал о своем отношении к трештоку, а также заявил, что победа над Михаилом Мохнаткиным в поединке по боксу ничего даст.

«Меня огорчает то, что людям, а точнее подрастающему поколению и молодежи, спорт перестал быть интересен таким, какой он есть, — сказал Штырков «СЭ». — Перестал быть интересен спорт в чистом виде. Им нужны грязь и хайп, трешток или еще что-то. Это меня сильно огорчает как человека старого воспитания, старой закалки, человека с жесткими моральными принципами».

«Что даст победа над Мохнаткиным? Ничего не даст, — продолжил Штырков. — Не могу сказать, что наше противостояние принципиальное. Это не наш профиль, конкретно не мой вообще».

«Для меня интересно выйти в ринг и побоксировать с Мишей. Я это называю совмещение приятного с полезным. Мы получим деньги. Я надеюсь, что ни для кого не секрет, что профессиональный спортсмен зарабатывает на своем здоровье. Это и есть один из основных стимулов, который меня подтолкнул на то, чтобы согласиться на бой с Мохнаткиным. Но ни в коем случае это не хайп и не раскрутка».

Штырков сразится с Мохнаткиным на турнире по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Событие состоится 27 мая в Омске.