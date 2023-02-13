Конор Макгрегор: «Махачев и Волкановски выдали отличный бой. Мне чертовски понравилось»

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) неожиданно похвалил чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) и чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2), а также высоко оценил атмосферу на турнире в Австралии.

«Вчера был отличный бой, ребята! Не было проигравших — были только победители, — написал ирландец в Twitter. — Бойцы показали себя, и мне чертовски понравилось это видеть! К тому же Перт выглядит чертовски аппетитно. Теперь я понимаю, почему там так много ирландцев. Я должен был подраться [в Австралии], когда был двойным чемпионом. Поздравляю всех с победой!»

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.