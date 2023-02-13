Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:32

Конор Макгрегор: «Махачев и Волкановски выдали отличный бой. Мне чертовски понравилось»

Конор Макгрегор прокомментировал бой Махачева и Волкановски
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ислам Махачев и Алекс Волкановски.
Фото USA Today Sports

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) неожиданно похвалил чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) и чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2), а также высоко оценил атмосферу на турнире в Австралии.

«Вчера был отличный бой, ребята! Не было проигравших — были только победители, — написал ирландец в Twitter. — Бойцы показали себя, и мне чертовски понравилось это видеть! К тому же Перт выглядит чертовски аппетитно. Теперь я понимаю, почему там так много ирландцев. Я должен был подраться [в Австралии], когда был двойным чемпионом. Поздравляю всех с победой!»

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Конор Макгрегор
UFC
ММА
1
Читайте также
Променяла Россию на любовь: талантливая баскетболистка из Волгограда сбежала к мексиканцу
Большунов выиграл новый титул. Считаем все его победы
В Турции задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов у консульств
Бойцы подразделения «Эспаньола» отразили атаку ВСУ на угледарском направлении
Планирование за горизонт: РСЗО «Торнадо-Г» получила сверхдальние ракеты
Скончался режиссер Вадим Абдрашитов в возрасте 78 лет
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Даниэль Кормье: «Волкановски заставил Махачева выглядеть человеком, но он его не победил»
Рамзан Кадыров поздравил Махачева с победой: «Брат, ты лучший!»
Ислам Махачев: «Из 25 минут боя Волкановски забрал только последнюю минуту»
«Волкановски не выиграл бы у Хабиба даже раунд». Разбираем бой Махачева с тренером Царукяна
Куницкая заявила, что Махачев по праву считается лучшим бойцом в мире
Махачев: «Чем тяжелее бой, тем слаще победа»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сидельников: «О Федоре Емельяненко можно и фильм снять, и книгу написать»

Сидельников рассказал, почему давно не выступает в Bellator
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости