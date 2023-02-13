Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:19

Сидельников: «О Федоре Емельяненко можно и фильм снять, и книгу написать»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский боец Fedor Team Кирилл Сидельников считает, что о жизни и спортивной карьере бойца ММА Федора Емельяненко можно снять фильм.

«В последнее время российский кинематограф снимает отличные фильмы про спорт. Они действительно мотивируют, заряжают и подталкивают заниматься спортом. Это я знаю лично по себе, потому что смотрел их. Если кто-то возьмется снимать про Федора, то это будет колоссальный фильм, потому что его карьера уникальна от начала и до конца. Можно многое снять про спорт, про спортсмена, про его жизнь. Другой вопрос, захочет ли сам Федор это делать? Можно и фильм снять, и книгу написать», — цитирует Сидельникова Metaratings.ru.

В ночь на 5 февраля Емельяненко провел последний бой в своей карьере. В поединке на турнире Bellator 290 он потерпел поражение от американца Райана Бейдера.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sidelnikov-o-fedore-mozhno-i-film-snyat-i-knigu-napisat-227194/
Федор Емельяненко
ММА
0
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
В Турции задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов у консульств
Американские военные сбили воздушный объект над озером Гурон
Планирование за горизонт: РСЗО «Торнадо-Г» получила сверхдальние ракеты
Скончался режиссер Вадим Абдрашитов в возрасте 78 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниэль Кормье: «Волкановски заставил Махачева выглядеть человеком, но он его не победил»

Конор Макгрегор: «Махачев и Волкановски выдали отличный бой. Мне чертовски понравилось»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости