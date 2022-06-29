Деметриус Джонсон оценил шансы Сехудо в бою против Стерлинга и Волкановски

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула Деметриус Джонсон (30-4) считает, что бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) может победить и Алджамейна Стерлинга (21-3), и Александра Волкановски (23-1).

«Думаю, Генри создаст много проблем Стерлингу, потому что у него отличная борьба и стойка, он будет взвинчивать темп, — сказал Джонсон в интервью MMA Fighting. — Главное, сейчас Генри нужно сбросить вес и решить, хочет ли он продолжать карьеру.

Завоевать титул в полулегком для Генри будет сложнее, потому что Волкановски крупный и при этом быстрый парень. У Генри есть талант, навыки и мышление, которые помогут ему победить Волкановски, но Алекс все время активен, и он дерется против настоящих убийц, вроде Холлоуэя. Волкановски даст ему самый тяжелый бой. Генри будет драться против своей же копии".

Сехудо объявил о возвращении в UFC спустя два года после того, как он завершил карьеру, победив Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде 9 мая 2020 года на UFC 249 в Джексонвилле, США.