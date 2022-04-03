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Сегодня, 11:25

Уиттакер дал прогноз на бой Яна и Стерлинга

Бывший чемпион UFC Уиттакер уверен, что Ян победит американца Стерлинга
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) уверен, что российский боец Петр Ян (16-2) одержит уверенную победу над американцем Алджамейном Стерлингом (20-3).

«Петр Ян фантастический боец. Он феноменально выступил в их первом бою со Стерлингом. Он переломил ход поединка в свою пользу, полностью изучив действия соперника. Думаю, что в реванше Ян одержит уверенную победу», — сказал Уиттакер на YouTube-канале журналиста Джеймса Линча.

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который состоялся 6 марта на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.

Петр Ян
UFC
ММА
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