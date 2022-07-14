Экс-чемпион Glory Вахитов отреагировал на увольнение: «Я русский, и в этом нет ничего постыдного»

Бывший чемпион Glory в полутяжелом весе россиянин Артем Вахитов был лишен пояса чемпиона и уволен из лиги. Вахитов впервые за долгое время отреагировал на решение руководства лиги разорвать с ним контракт.

«Узнал о своем увольнении из социальных сетей, и это было крайне неуважительно, — приводит слова Вахитова Sports Illustrated. — Другие организации, вроде UFC и Bellator, а также ассоциации бокса не увольняли российских бойцов. Неправильно так поступать.

Я не высказываю свое мнение, я не политик. Считаю, что спорт должен оставаться вне политики. Россия — это моя родина. Я горжусь тем, что родился в России. У меня есть русские и украинские друзья. Мы продолжаем общаться, никаких проблем. У нас хорошие отношения: мы переписываемся, вместе спаррингуем, тренируемся. Каждый боец должен иметь право выходить на бой под своим флагом. Ты должен представлять свою страну.

С Glory покончено. Я никогда не буду работать с ними. Я русский, и в этом нет ничего постыдного».

Ранее руководство Glory заявило, что лига разорвала контракты с российскими бойцами в интересах карьеры и безопасности этих спортсменов.