Телеканал «Удар» получил эксклюзивные права на показ AMC Fight Nights

Компания «Медиа-Телеком» (совместное предприятие «НМГ» и «Ростелекома») заключила эксклюзивный контракт с крупнейшим промоушеном смешанных единоборств России AMC Fight Nights. Все турниры лиги и лучшие бои в записи покажет телеканал UDAR, который транслируется в сетях кабельного и интерактивного телевидения «Ростелекома», видеосервисах Wink и «Кинопоиск», на «Яндекс.Спорте» и в сетях операторов ближайшего зарубежья. На телеканале UDAR также представлены турниры лиги кулачных боев Top Dog, уральского промоушена RCC MMA, RCC Boxing, RCC Fair Fight, Rage Arena и «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Мы с гордостью объявляем, что к телеканалу UDAR присоединилась самая крупная промоутерская компания России по ММА. Захватывающие турниры AMC Fight Nights сделают блок прямых трансляций UDAR еще более разнообразным, ярким и насыщенным, — сказал Александр Косарим, генеральный директор «Медиа-Телекома». — Теперь на канале собраны лучшие события для поклонников всех самых популярных боевых видов спорта — ММА, бокса, кикбоксинга и кулачных боев. Мы ожидаем, что важнейшие турниры AMC Fight Nights появятся в эфире одного из крупнейших федеральных телеканалов страны, что придаст импульс развитию индустрии и стимулирует появление новых российских спортивных суперзвезд».

«AMC Fight Nights всегда были интересны новые вызовы. Вместе с компанией «Медиа-Телеком» и каналом UDAR мы будем бороться за новую аудиторию для смешанных единоборств. Вместе мы сильнее!» — сказал в свою очередь Камил Гаджиев, президент AMC Fight Nights.

Первая трансляция турнира AMC Fight Nights на телеканале UDAR состоится уже в эту пятницу, 15 июля в 20.00 по московскому времени, где главным событием вечера станет защита титула Вагабом Вагабовым в бою с Давидом Бархударяном.