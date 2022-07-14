Стали известны все бои турнира TOP DOG FC 15

В главном событии TOP DOG FC 15 в претендентском поединке встретятся два чемпиона мира по кикбоксингу — Владислав Туйнов и Павел Шелест.

Оба спортсмена являются Мастерами спорта международного класса. Туйнов — бывший боец ведущих кикбоксерских промоушенов Glory и Kunlun Fight, чемпион мира по версиям A1,MFC, OPKL среди профессионалов и победитель первенства мира среди любителей по версии WAKO. Шелест имеет опыт выступлений в российской лиге AMC Fight Nights и «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Также он обладает серебрянной медалью, завоеванной на любительском чемпионате мира среди любителей по версии WAKO и чемпионский пояс WTKF, сообщает пресс-служба лиги.

В соглавном событии вечера встретятся бывший чемпион в среднем весе Максим «ВДВ» Федоров и обладатель перстня «Нокаут года — 2021» Марсель Ханов. Поединок пройдет в полутяжелой весовой категории.

В третьем по важности бою сойдутся бывший претендент в среднем весе Денис «Ураган» Дула и бывший претендент в полусреднем весе Валерий Заботин. Это будет их вторая встреча. Первый бой закончился победой Дулы раздельным решением судей.

Полный кард турнира приведен ниже.

Предварительные бои:

1. Дмитрий Спивак — Грайр Оганнисян;

2. Ильмиямин «Хайлайт» Джаватов — Давид «Ошаканец» Аветисян;

3. Кантемир Калажоков — Амин «Красавчик» Газимагомедов;

4. Максим «Мако» Савушкин — Нуцалхан «Кураж» Магомедов;

5. Марат «Хардстайлер» Хыдыров — Иса «Палач» Бегаев.

Основные бои:

6. Матвей «Южный» Тикиджиев — Денис «Царевич» Романов ;

7. Владислав «Мажор» Соболев — Андрей «Веном» Борисов;

8. Эмин «Немой» Рахиб — Олег «Фомич» Фомичев;

9. Умар «Костолом» Муртазалиев — Валерий «Орел» Особов;

10. Артур «Король» Свиридов — Суламбек «Алый зверь» Шахгириев;

11. Евгений «Шиша» Шишков — Алексей «Мельник» Мельников;

12. Денис «Ураган» Дула — Валерий Заботин;

13. Марсель Ханов — Макс «ВДВ» Федоров;

14. Павел «Берсерк» Шелест — Владислав «Орловский Бриллиант» Туйнов.

Турнир TOP DOG FC 15 состоится 16 июля в Москве, в «Вегас Сити Холл». Мероприятие начнется в 19.00 по московскому времени. Прямой эфир турнира можно будет увидеть на телеканале UDAR.