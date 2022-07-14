Стали известны все бои турнира TOP DOG FC 15
В главном событии TOP DOG FC 15 в претендентском поединке встретятся два чемпиона мира по кикбоксингу — Владислав Туйнов и Павел Шелест.
Оба спортсмена являются Мастерами спорта международного класса. Туйнов — бывший боец ведущих кикбоксерских промоушенов Glory и Kunlun Fight, чемпион мира по версиям A1,MFC, OPKL среди профессионалов и победитель первенства мира среди любителей по версии WAKO. Шелест имеет опыт выступлений в российской лиге AMC Fight Nights и «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Также он обладает серебрянной медалью, завоеванной на любительском чемпионате мира среди любителей по версии WAKO и чемпионский пояс WTKF, сообщает пресс-служба лиги.
В соглавном событии вечера встретятся бывший чемпион в среднем весе Максим «ВДВ» Федоров и обладатель перстня «Нокаут года — 2021» Марсель Ханов. Поединок пройдет в полутяжелой весовой категории.
В третьем по важности бою сойдутся бывший претендент в среднем весе Денис «Ураган» Дула и бывший претендент в полусреднем весе Валерий Заботин. Это будет их вторая встреча. Первый бой закончился победой Дулы раздельным решением судей.
Полный кард турнира приведен ниже.
Предварительные бои:
1. Дмитрий Спивак — Грайр Оганнисян;
2. Ильмиямин «Хайлайт» Джаватов — Давид «Ошаканец» Аветисян;
3. Кантемир Калажоков — Амин «Красавчик» Газимагомедов;
4. Максим «Мако» Савушкин — Нуцалхан «Кураж» Магомедов;
5. Марат «Хардстайлер» Хыдыров — Иса «Палач» Бегаев.
Основные бои:
6. Матвей «Южный» Тикиджиев — Денис «Царевич» Романов ;
7. Владислав «Мажор» Соболев — Андрей «Веном» Борисов;
8. Эмин «Немой» Рахиб — Олег «Фомич» Фомичев;
9. Умар «Костолом» Муртазалиев — Валерий «Орел» Особов;
10. Артур «Король» Свиридов — Суламбек «Алый зверь» Шахгириев;
11. Евгений «Шиша» Шишков — Алексей «Мельник» Мельников;
12. Денис «Ураган» Дула — Валерий Заботин;
13. Марсель Ханов — Макс «ВДВ» Федоров;
14. Павел «Берсерк» Шелест — Владислав «Орловский Бриллиант» Туйнов.
Турнир TOP DOG FC 15 состоится 16 июля в Москве, в «Вегас Сити Холл». Мероприятие начнется в 19.00 по московскому времени. Прямой эфир турнира можно будет увидеть на телеканале UDAR.