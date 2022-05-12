Шлеменко: «Я не могу дозвониться до Федора Емельяненко. Он со мной не разговаривает»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) сообщил, что он хотел бы лично поговорить с Федором Емельяненко, но не может до него дозвониться, так как Емельяненко поменял номер.

«Я ему [Федору] звонил. Я сегодня звонил ему. Он меняет телефоны, я не могу до него дозвониться. Он мне может дозвониться, я телефоны не меняю, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Мне спокойно берешь и звонишь, я беру трубку. Мне говорят: «Ты не прав, ты нам не позвонил». А как я могу это сделать? Я звонил, хотел поговорить, но я не могу это сделать. Он со мной не разговаривает, а комментирует. Предъявляет мне серьезные вещи. Ребят, я никогда Федора не принижал, мне до его карьеры никогда не дорасти, не повторить то, что сделал он, но с точки зрения общественного деятеля я могу сделать ему замечание. Так ведь?»

Также Шлеменко заявил, что Александр, в отличие от Федора, берет трубку.

«Александр Емельяненко взял трубку, без проблем, мы поговорили, все решили. Здесь точно так же хотел сделать, но я не могу. Меня из списка вычеркнули», — резюмировал Шлеменко.