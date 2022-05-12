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Сегодня, 17:30

Шлеменко: «Хоть одну ситуацию вспомните, где я не поддержал Федора?»

Шлеменко заявил, что всегда поддерживал Федора Емельяненко
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) заявил, что он всегда поддерживал Федора Емельяненко, поэтому для него было шоком, когда Емельяненко сказал, что у Шлеменко есть «личное отношение» к нему.

«Мне интересно, где я поливал грязью? Хоть одну ситуацию вспомните, где я не поддержал Федора? Покажите мне хоть одного человека из команды, когда у Федора была сложная ситуация с детскими боями, когда на него полилась грязь, где хоть один человек из команды, взявший камеру, сказал: «Федор, мы с тобой!». Для меня самого это было шок, когда он сказал про личное. Что личное? Когда в жизни у меня что-то личное было с Федором? Никогда», — сказал Шлеменко в интервью «СЭ».

Александр Шлеменко
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