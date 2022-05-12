Майкл Чендлер рассказал, почему не будет драться с Дастином Порье

Легковес UFC Майкл Чендлер (23-7) признался, что не будет драться с Дастином Порье (28-7), потому что тот регулярно отказывался драться с ним, когда Чендлер только пришел в UFC.

«По правде говоря, мне не интересен бой с Дастином, — сказал Чендлер в интервью The MMA Hour. — Он хороший парень, я уважаю его спортивные достижения, но каждый раз он игнорировал меня и не принимал бой со мной, когда я этого хотел. Он всем своим поведением показывал, что я недостоин быть там, где я был. Сейчас он 2-й номер рейтинга дивизиона, но как долго он там останется? Я видел, что в Twitter он вызывает всех, кроме меня».

Чендлер победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Порье проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.