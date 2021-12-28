Бывший боец UFC Яковлев проведет поединок в Челябинске в промоушене NGL
14:56
Экс-боец UFC Александр Яковлев выступит на турнире NGL 5. Об этом сообщает пресс-служба NGL в Instagram, но не уточняет, когда состоится турнир и кто станет оппонентом Яковлева.
Согласно «Вестнику ММА», Яковлев проведет бой против Эдила Есенгулова (12 побед, 3 поражения и 1 ничья), а турнир NGL 5 с их участием состоится 19 февраля в Челябинске.
На счету 37-летнего Яковлева 25 побед, 11 поражений и 1 ничья. В последнем поединке, который состоялся в октябре 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби, Яковлев болевым приемом на руку уступил Йоэлю Альваресу. В прошлом россиянин проводил бои с такими бойцами, как Демиан Майя и Камару Усман, который в настоящее время является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе.
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