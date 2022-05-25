Бывший боец UFC уволен с работы после того, как позволил школьникам побоксировать друг с другом

44-летний бывший боец UFC Марк Муньос (14-6) был уволен из школы, в которой работал тренером по борьбе. Это произошло после того, как родители учеников и администрация школы узнали, что Муньос позволил школьникам урегулировать свой конфликт по правилам бокса.

Как сообщает издание BJ Penn, двое школьников подошли к Муньосу и спросили, можно ли им надеть боксерские перчатки и подраться друг с другом. Муньос, судя по всему, не подозревал о конфликте между учениками, и разрешил надеть перчатки.

Во время своей карьеры Муньос побеждал Демиана Майу (28-11), дрался с Лиотой Мачидой (26-11) и Гегардом Мусаси (49-7).