29-летний британский боец UFC Даррен Тилл (18-4) рассказал, как проходят его тренировки с Хамзатом Чимаевым (10-0). Тилл подчеркнул, что Чимаев помогает ему вернуться на победную серию.

«Чимаев — чертовски феноменальный боец. Он вдохновляет меня. Я тренируюсь с ним не так давно, но ощущение, будто мы с ним спаррингуем много лет, — сказал Тилл в интервью YouTube-каналу Frontkick.online. — Здесь [в Швеции] тренеры хорошо ко мне относятся. Я так счастлив оказаться здесь. Хамзат помогает мне вернуться на вершину. Я многому учусь у него. Порой он говорит мне: «Давай, ты можешь больше». Моя цель — стать лучшим бойцом».

Также Тилл заявил, что президенту UFC Дане Уайту следует полететь в Европу, потому что там много скрытых талантов. «Дане нужно полететь в Россию, Швецию, Данию, Германию и Великобританию. На днях я тренировался в зале с бойцами, которые выглядели лучше меня. В этот момент я подумал: «Кто эти парни?» — добавил Тилл.

Тилл идет на серии из двух поражений. В предыдущем бою он проиграл Дереку Брансону сабмишном (удушением сзади) в третьем раунде на UFC Fight Night 191 (4 сентября 2021 года).

(Давид Хачатрян)