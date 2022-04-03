«Этот бой будет настоящей проверкой». Соннен назвал бойца, с которым должен подраться Рахмонов

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что уроженец Казахстана Шавкат Рахмонов (15-0) должен подраться с Нилом Магни (26-8). Только тогда фанаты смогут понять, действительно ли Рахмонов имеет чемпионские амбиции.

«У этого парня 15 побед. Все они закончились досрочно, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Он уже провел в UFC три боя. За всю свою профессиональную карьеру он лишь раз дрался в третьем раунде. В нем есть что-то особенное. Да, вокруг него нет той шумихи, которая окружает Хамзата. При этом они в одной весовой категории.

Рахмонову тяжело попасть в заголовки газет. Он вызвал на бой Нила Магни. Вряд ли Магни откажется от поединка, потому что он только и ждет, чтобы кто-то назвал его имя. Мне кажется, что бой с Магни будет для Рахмонова настоящей проверкой. Тогда мы бы узнали, действительно ли он может стать чемпионом".

Ранее Рахмонов бросил вызов двум бойцам — Ли Джинглиангу (18-7) и Магни. «Сейчас у меня на прицеле два бойца, один из которых уже сливается с боя со мной, — написал Рахмонов в Twitter. — Другой утверждает, что готов драться с кем угодно. Ли Джинглианг, соберись и сразись со мной. Магни, ты сказал, что готов драться с кем угодно. Давай подеремся, если у Ли не хватает мужества».

Рахмонов в предыдущем поединке на UFC Fight Night 200 (6 февраля) отправил в нокаут в первом раунде Карлстона Харриса (17-5).

Магни на недавнем турнире UFC Fight Night 205 одержал победу судейским решением над Максом Гриффином (18-9).