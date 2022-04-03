Боец UFC Бернс подтвердил, что Усман помогал ему в подготовке к Чимаеву

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (20-4) признался, что чемпион дивизиона Камару Усман (20-1) помогал ему подготовиться к бою с Хамзатом Чимаевым (10-0).

«Камару присоединился к моему лагерю на несколько дней, — приводит слова бразильца издание BJ Penn. — Он помог мне подготовиться. Он приехал ко мне не как боец, а как тренер. Очень рад, что он оказался рядом.

Также Бернс заявил, что, несмотря на поражение Усману, он все равно нацелен на пояс чемпиона. «Я смирился с поражением в нашем предыдущем поединке, — сказал Бернс. — Да, он побил меня, но я до сих пор хочу стать чемпионом. Я не нацелен на бой с Усманом, но я хочу завоевать титул чемпиона. Ничего личного, но мне нужен этот пояс».

Бой Бернса и Чимаева состоится 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе.