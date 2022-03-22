Дэн Харди: «Яну не нужны секунданты»

Бывший боец UFC Дэн Харди считает, что временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян может обойтись без секундантов в предстоящем бою против действующего чемпиона UFC в этой весовой категории Алджамейна Стерлинга.

«Думаю, что Петр заберет пояс, — сказал Харди в интервью The Schmo. — Стерлингу будет тяжело. В их первом бою мне показалось, что Стерлинг был сломлен еще до того, как Ян выбросил запрещенное колено.

Не думаю, что в предстоящем реванше Петру нужны секунданты. Он настолько хладнокровный, что мог бы самостоятельно выйти в клетку с водой и ведром со льдом. Петр не нуждается в чьих-либо инструкциях. Ему просто нужно подносить стул и воду в перерывах между раундами».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле (Флорида). На кону будет стоять титул UFC в легчайшем весе.