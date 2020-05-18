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Бывший боец MMA задержан полицией за домашнее насилие

09:24
Бобби Ологун. Фото Instagram.
Бобби Ологун. Фото Instagram.

Бывший боец MMA Бобби Ологун был задержан полицией по обвинению в домашнем насилии. У него случился конфликт с женой, после чего он ударил ее, написал в Twitter журналист Бруно Массами.

Женщина не получила серьезных травм. Она рассказал полиции, что конфликт произошел после того, как она начала отчитывать мужа за то, что тот открыл письма, которые адресовались ей.

Ологун за профессиональную карьеру провел 4 боя, из которых победил 2 и проиграл 2. Принимал участие в турнирах таких промоушенов как K-1. Встречался в поединках с такими соперниками, как Чад Роуэн, Сирилл Абиди, Боб Сапп.

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