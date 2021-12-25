«Бывало и такое!» Александр Емельяненко опубликовал архивное фото с братом Федором
05:48
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал архивную фотографию с братом Федором в своем Instagram.
«Бывало и такое!» — подписал фото спортсмен.
40-летний Александр Емельяненко одержал 28 побед в ММА при восьми поражениях и одной ничьей. В последнем поединке он уступил бразильцу Марсио Сантосу.
45-летний Федор Емельяненко победил в ММА 40 раз при шести поражениях. Один поединок признан несостоявшимся. В последнем поединке он нокаутировал американца Тимоти Джонсона.
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