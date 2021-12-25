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«Бывало и такое!» Александр Емельяненко опубликовал архивное фото с братом Федором

05:48
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Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал архивную фотографию с братом Федором в своем Instagram.

«Бывало и такое!» — подписал фото спортсмен.

40-летний Александр Емельяненко одержал 28 побед в ММА при восьми поражениях и одной ничьей. В последнем поединке он уступил бразильцу Марсио Сантосу.

45-летний Федор Емельяненко победил в ММА 40 раз при шести поражениях. Один поединок признан несостоявшимся. В последнем поединке он нокаутировал американца Тимоти Джонсона.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CX3hfRnA2W8/

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Евгений Петров все материалы автора
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