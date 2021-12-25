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Американский боец MMA погиб в результате взрыва покрышки

12:05
Джесси Хенри. Фото AP
Джесси Хенри. Фото AP

Американский боец MMA Джесси Хенри погиб при взрые шины пожарной машины на своей основной работе, информирует MMA Junkie.

28-летний пожарный занимался ремонтом покрышки, которая внезапно взорвалась. Американец в результате получил сильный ушиб головы. Его доставили в больницу, где он позже скончался.

По словам родственников, боец погиб при взрыве, так как о его голову ударился датчик давления в шине.

Хенри является бывшим военным. Он служил в пожарном отделении и участвовал в боях по правилам ММА. В ноябре он провел первый поединок в промоушене American Kombat Alliance (AKA). Всего у него 2 победы и 2 поражения в ММА. У бойца-пожарного осталась девятилетняя дочь.

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Роман Шишов все материалы автора
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