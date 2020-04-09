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«Будет веселая битва». Президент UFC представил проморолик боя между Фергюсоном и Гэтжи

12:33
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Президент UFC Дана Уайт опубликовал в своем Twitter промо-ролик боя Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, запланированного на UFC 249.

— Это будет веселая битва, — подписал Уайт видео. — Пройдет чуть больше недели, и мы снова увидим бой живьем.

Турнир UFC 249 запланирован на 18 апреля. Изначально против Фергюсона должен был выйти чемпион легкого дивизиона россиянин Хабиб Нурмагомедов, но из-за проблем с организацией перелета в США он был заменен на Гэтжи.

На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил. У 31-летнего Гэтжи — 23 боя, 21 победа и 2 поражения.

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