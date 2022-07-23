Мокаев: «Сцепился на неделе с политиками из России, поэтому мыслями был немного не здесь»

Британский боец российского происхождения Мухаммед Мокаев прокомментировал победу над американцем Чарльзом Джонсоном на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне.

«Я немного устал. Думаю, набрал слишком много веса, вышел на бой как полулегковес, может, даже еще тяжелее. Весил сегодня 67 кг, думаю, это перебор, — отметил Мокаев. — У меня была безумная неделя, сцепился с политиками из России, мыслями был из-за этого немного не на месте. Соперник хороший ударник, и я показал, что могу драться в стойке, а не просто проходить с первых секунд. Все нормально, я все еще учусь, он на десять лет старше меня, это сказывается на физической силе. Мои навыки при мне, сегодня они помогли мне, моя ментальность помогла мне. А физическая сила... я буду набирать с каждым месяцем, в 24-25 лет я буду доминировать над этими ребятами.

— За трехраундовый бой вы провели 11 тейкдаунов (12. — Прим. «СЭ») из 26 попыток.

— Это рекорд для флайвейтов?

— Да, для 3-раундового боя во флайвейте (Эллиот тоже провел 12 тейкдаунов против Смолки. — Прим. «СЭ»).

— Вау. В прошлый раз у меня второй самый быстрый финиш в истории, в этот раз тейдкауны, в следующий, может быть, будет самый быстрый нокаут.

— Что дальше?

— Может быть, Абу-Даби, может быть, «Мэдисон Сквер Гарден» в ноябре. Но я предпочитаю Абу-Даби. Кто угодно из топ-15.

Ранее претензии Мокаеву высказал депутат Госдумы РФ Бийсултан Хамзаев. Причиной этому стал тот факт, что боец поднимает британский флаг.