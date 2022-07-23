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Сегодня, 23:15

Маккэн отправила Голди в технический нокаут в первом раунде на турнире UFC в Лондоне

Никита Горшенин
Корреспондент
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Британская спортсменка Молли Маккэн отправила Ханну Голди в технический нокаут в первом раунде на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне.

32-летняя Маккэн одержала третью подряд победу в UFC. Теперь на счету британской спортсменки 13 побед при 4 поражениях. Американка Голди потерпела третье поражение при шести победах.

В марте в предыщем поединке британка нокаутировала соперницу из Бразилии Луану Каролину ударом локтя с разворота на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

UFC
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