Маккэн отправила Голди в технический нокаут в первом раунде на турнире UFC в Лондоне

Британская спортсменка Молли Маккэн отправила Ханну Голди в технический нокаут в первом раунде на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне.

32-летняя Маккэн одержала третью подряд победу в UFC. Теперь на счету британской спортсменки 13 побед при 4 поражениях. Американка Голди потерпела третье поражение при шести победах.

В марте в предыщем поединке британка нокаутировала соперницу из Бразилии Луану Каролину ударом локтя с разворота на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.