Крылов нокаутировал Густафссона в первом раунде на турнире UFC в Лондоне

Никита Крылов нокаутировал Александра Густафссона в первом раунде на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне.

30-летний боец одержал 28 побед в профессиональной карьере при 9 поражениях. Крылов прервал серию из двух проигрышей. Шведский спортсмен Густафссон потерпел 8-е поражение при 18 победах.

В марте в предыщем поединке Крылов проиграл шотландцу Полу Крейгу удушающим приемом в первом раунде на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.