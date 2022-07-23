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23 июля, 23:29

Крылов нокаутировал Густафссона в первом раунде на турнире UFC в Лондоне

Алексей Еремин
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Никита Крылов нокаутировал Александра Густафссона в первом раунде на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне.

30-летний боец одержал 28 побед в профессиональной карьере при 9 поражениях. Крылов прервал серию из двух проигрышей. Шведский спортсмен Густафссон потерпел 8-е поражение при 18 победах.

В марте в предыщем поединке Крылов проиграл шотландцу Полу Крейгу удушающим приемом в первом раунде на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

Никита Крылов
UFC
ММА
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