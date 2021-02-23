Бразильский гигант раньше времени отпраздновал победу над россиянином

186-килограммовый бразильский боец ММА Вагнер де Консейсао известный под прозвищем «Зулузиньо» проиграл бой россиянину Юсупу Шуаеву на турнире в Сочи.

В конце первого раунда Зулузиньо смог отправить в тяжелый нокдаун Шуаева, но в этот момент прозвучала сирена и бойцы отправились на перерыв. Зулузиньо не поняв, что рефери сигнализировал окончание раунда, начал праздновать победу, но это было преждевременно.

Зулузиньо отпраздновал победу над Шуаевым. Но рано. И в итоге проиграл ?



Так выглядит преждевременная 186-килограммовая радость pic.twitter.com/ZHVIbji91j — Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2021

В итоге, бой продлился всю дистанцию и судьи разошлись во мнении: один судья дал ничью, в то время как двое других увидели минимальную победу россиянина. Таким образом, победу большинством решений судей одержал Шуаев.