Бразильский гигант раньше времени отпраздновал победу над россиянином
22:18
186-килограммовый бразильский боец ММА Вагнер де Консейсао известный под прозвищем «Зулузиньо» проиграл бой россиянину Юсупу Шуаеву на турнире в Сочи.
В конце первого раунда Зулузиньо смог отправить в тяжелый нокдаун Шуаева, но в этот момент прозвучала сирена и бойцы отправились на перерыв. Зулузиньо не поняв, что рефери сигнализировал окончание раунда, начал праздновать победу, но это было преждевременно.
В итоге, бой продлился всю дистанцию и судьи разошлись во мнении: один судья дал ничью, в то время как двое других увидели минимальную победу россиянина. Таким образом, победу большинством решений судей одержал Шуаев.
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