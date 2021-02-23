Корешков победил Родригеса болевым приемом на турнире AMC Fight Nights

В Сочи состоялась матчевая встреча по ММА Россия — Бразилия в рамках промоушена AMC Fight Nights. Турнир прошел в формате «5 на 5» и завершился победой России со счетом 5:0.

В главном бою дня Андрей Корешков победил Адриано Родригеса в первом раунде болевым приемом.

Корешков является бывшим чемпионом Bellator в полусреднем весе. Свой предыдущий бой он провел против американца Лоренца Ларкина в октябре 2019 года в рамках Bellator 229, который закончился поражением россиянина раздельным решением судей.