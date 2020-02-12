Брат Туменова дебютирует в лиге ACA

21 февраля в Краснодаре ну турнире ACA 104 Биберт Туменов, двоюродный брата экс-чемпиона АСА и бывшего бойца UFC Альберта Туменова, дебютирует в ACA в поединке против Кайла Рейеса (15-6). Об этом сообщает пресс-служба АСА.

На счету 22-летнего Туменова 7 побед и 1 поражение.

— Мой брат Альберт всегда меня поддерживает, помогает в подготовке, — сказал Туменов-младший. — В данный момент он находится в Тайланде. 17-18 числа он прилетит в Краснодар, и там мы вместе с дядей Хусейном будем готовить план на бой. Кайл — крепкий боец, за его спиной немало поединков. Я смотрел пару его боев. Показалось, что он силен на земле. Но я готовлюсь к поединку во всех аспектах, поэтому буду готов принять бой как в стойке, так и на земле. Я всегда хочу выиграть эффектно и зрелищно. Думаю, этот бой не станет исключением. 21 февраля «Охотник за головами» идет за ним!