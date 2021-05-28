Президент Eagle FC, троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров допустил возможность поединка между Абубакаром Нурмагомедовым и Хамзатом Чимаевым в UFC.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram назвал Хабиба Нурмагомедова проектом UFC, а Чимаев оставил такой комментарий про Хабиба: «Мы и его порвем, если он захочет». Троюродный брат Хабиба — Абубакар — вступил с Чимаевым в конфронтацию в Instagram. Чимаев ему написал: «Мы еще увидимся, парнишка».

«Бой между Абубакаром и Хамзатом? Почему бы и нет, — сказал Завуров журналистам. — Они выступают в одном весе (в полусреднем. — Прим. «СЭ»). Если в UFC в этом будут заинтересованы, то почему нет. Это их право. Проблемы нет.

Чимаев хороший боец — и в борьбе, и в ударке. Он может стать чемпионом, а может и проиграть в следующем поединке. Не знаем, как сложится. Никто не застрахован. Он может быть наголову сильнее, но пропустить один удар и проиграть.

Сильнее ли его Абубакар? Абубакар растет. У него был простой небольшой, а сейчас он сильно взялся. Пашет в зале. Если он будет в таком же темпе продолжать, то у него хорошие перспектив".

(Илья Андреев)