Брат Хабиба Нурмагомедова проиграл в финале "Гран-при" брутальным нокаутом

Двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова - Шамиль Завуров - проиграл в финале "Гран-при" легковесов корейского промоушена Road FC французскому бойцу Мансуру Барнауи.
В третьем раунде 26-летний Барнауи удался сильный удар коленом, после чего 34-летний Завуров без сознания упал на настил октагона.
Благодаря победе Барнауи выиграл миллион долларов - такой приз полагался победителю "Гран-при".
Поединок прошел в Сеуле. Нурмагомедов приехал в столицу Кореи, чтобы поддержать брата.
Завуров выступает в боях ММА с 2004 года. Одержал 35 побед, потерпел шесть поражений. Один поединок с его участием завершился вничью. Рекорд Барнауи - 18 побед, четыре поражения.
굽네몰 ROAD FC 052 - 6th -70kg LIGHTWEIGHT TOURNAMENT FINAL Official Results - SHAMIL ZAVUROV VS MANSOUR BARNAOUI MANSOUR BARNAOUI defeats SHAMIL ZAVUROV by KO(Knee Kick) at 3R 0:40 - $1,000,000 Tournament Final Winner MANSOUR BARNAOUI - #ROADFC #로드FC #ROADFC052 #로드FC052 #MMA #종합격투기 #FIGHTER