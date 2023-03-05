Бойцы UFC отреагировали на победу Джонса: «Вот почему он величайший»
Профессиональные бойцы MMA похвалили в Twitter нового чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) после его победы над Сирилом Ганом (11-2).
Белал Мухаммад: «ДиСи прямо сейчас может снять гарнитуру и побить Гана»
Деметриус Джонсон: «Он сделал это чертовски легко!!! Джонс — величайший»
Гловер Тейшейра: «Уоу! Джонс — величайший»
Александр Ракич: «Вот почему Джонс величайший»
Крис Кертис: «Это величайший боец, которого когда-либо видело ММА. Мы действительно упустили возможность увидеть его бой с Франсисом»
Рафаэль дос Аньос: «Джонс сделал это очень легко. Другой уровень»
Александр Волкановски: «Джон Джонс победил в стиле Джона Джонса. Очень легко»
Крис Уайдман: «Легко победил даже после трех лет простоя»
Алджамейн Стерлинг: «Поговорим об эпическом возвращении в октагон! Легкая работа!»
Марлон Вера: «Эта победа выглядела для него очень легкой»
Петр Ян: «Танк!»
Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.