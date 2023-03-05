Дана Уайт оценил победу Джонса: «Он особенный, величайший, непобежденный»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу нового чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) над Сирилом Ганом (11-2).

«Кто-то еще сомневается, что этот парень величайший в истории? Он не только величайший полутяжеловес, но и выглядит величайшим тяжеловесом в истории, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Перед боем он несколько раз говорил, что он сделает так, что его победа будет выглядеть легкой. Я тогда подумал, что это глупость. Но он был прав. Джон Джонс особенный, величайший, непобежденный, он сражался с лучшими из лучших. Он фрик от природы».

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.