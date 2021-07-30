Дариуш: «В США разрушается семья. В тех же комиксах уже 3 из 4 персонажей причисляют к ЛГБТ»

Боец легкого веса UFC Бенил Дариуш встревожен распадом института традиционной семьи в США.

«Я вот недавно думал — насколько дикая ситуация в Китае, где правительство когда-то запретило рожать больше одного ребенка, — говорит Дариуш на шоу «Candace». — Многие не знают, но за это время в Китае было сделано больше 500 млн абортов. И большинство из них — девочки. Но что меня удивляет — там население заставили пойти на это власти, а мы [разрушаем традиционную семью] сами. Но об этом боятся говорить. Атлеты боятся об этом говорить. Да что говорить об атлетах — в школах боятся. У меня есть знакомые учителя, они говорят: «Если мы будем говорить на эту тему, нас выгонят».

А что происходит в бизнесе комиксов? Я люблю комиксы, у меня есть друзья в этом бизнесе. Сейчас комиксы сильно изменились. В мире, насколько я знаю, только 1% населения составляют представители ЛГБТ. А в комиксах теперь 3 из 4 персонажей — от ЛГБТ. Как так? И мне друзья говорят: «Мы и продать теперь такие комиксы не можем. Их не покупают, у нас меньше работы стало». То есть в этом и смысла нет. Тогда кто и зачем заставляет делать это? Вот такая новая идеология в стране".

15 мая Дариуш победил Тони Фергюсона единогласным решением на UFC 262.