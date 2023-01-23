Бойцы критикуют шоу пощечин Даны Уайта: «Нужно быть садистом, чтобы тебе это понравилось»

Бойцы и тренеры в Twitter подвергли критике новое шоу Даны Уайта Power Slap, в котором участники наносят друг другу пощечины до тех пор, пока не выявится победитель.

Эрик Никсик (тренер Нганну): «То, что делает боевые виды спорта такими великими, — это искусство защиты. Не нужно стоять, уперев руки в бока, и принимать тяжелые удары по голове от олимпийского пауэрлифтера, который пытается выбить из тебя спинномозговую жидкость».

Мэтт Фревола: «Даже не хочу знать, сколько они потратили денег на это дерьмо Power Slap. Почему бы не направить эти деньги на развитие UFC? Просто тупость».

Фрэнк Шемрок: «Наблюдать, как люди получают необратимые повреждения мозга, — это ужасно и грустно. Просто отвратительно».

Джон Маккарти (рефери): «Ни один чиновник штата Невада не должен принимать в этом никакого участия. Они должны сказать: «Мы это не одобряем». Каждому, кто принимает в этом участие, придется отвечать за свои поступки. Иногда самый трудный путь — это правильный путь».

Райан Гарсия (боксер): «Power Slap — это ужасная идея. Это нужно прекратить. У нас есть возможность защититься, а у них — нет. Это тупая идея, и это даже не обсуждается».

Алджамейн Стерлинг: «Довольно дико. Я просто этого не понимаю».

Брендан Шауб: «Это самое глупое дерьмо, что я когда-либо видел. Тот факт, что Power Slap связан с UFC, отбрасывает наш спорт на 10 лет назад. Давайте поспорим, что через год этого не будет».

Бен Аскрен: «Я ненавижу внимание к Power Slap. Такое ощущение, что нужно быть садистом, чтобы тебе это понравилось».

Конор Макгрегор: «Я мог бы стать Джо Роганом в Power Slap».